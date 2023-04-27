Otomobil yangın hidrantına çarptı, yol göle döndü | Video
Tekirdağ Çorlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yangın hidrantına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yangın musluğunun kopması sebebiyle yol göle döndü.
Kaza sonrası sürücü Murat Ü. ve yolcu Zülbiye Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan yangın musluğunun patlaması sebebiyle yol göle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen TESKİ görevlileri, suyu keserek arızaya müdahale etti.
Kaza anı ise an be an kameraya yansıdı.
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