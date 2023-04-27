Video Yaşam Otomobil yangın hidrantına çarptı, yol göle döndü | Video
Otomobil yangın hidrantına çarptı, yol göle döndü | Video

Otomobil yangın hidrantına çarptı, yol göle döndü | Video

27.04.2023 | 09:50

Tekirdağ Çorlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yangın hidrantına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yangın musluğunun kopması sebebiyle yol göle döndü.

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Kaza, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Nefes Park istikametine seyreden Murat Ü. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki itfaiyenin su aldığı hidranta çarptı.

Kaza sonrası sürücü Murat Ü. ve yolcu Zülbiye Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yangın musluğunun patlaması sebebiyle yol göle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen TESKİ görevlileri, suyu keserek arızaya müdahale etti.

Kaza anı ise an be an kameraya yansıdı.

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