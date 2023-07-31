Otomobil yolcu dolu durağa böyle daldı: Facianın eşiğinden dönüldü | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu dolu durağa daldı. Durakta beklediği esnada otomobilin çarpması neticesinde savrularak yere düşen ve üzerine durak devrilen bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin duraktan çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptığı esnada kontrolden çıkarak durağa daldığı anlar yer aldı. Otomobilin, çarptığı vatandaşın savrularak yere düşmesi ve o esnada durağın da üzerine devrilmesi görüntülere yansıdı. Öte yandan, otomobilin kaldırım üzerinde oturan ve yürüyen diğer vatandaşlara çarpmadan durabilmesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti.
"OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ DURAĞIN ALTINDA KALDI"
Yaşanan olayı anlatan işletme sahibi Bayram Budak, "Dün akşam müşterilerimize yemek servisinde olduğumuz esnada bir gürültü duyduk ve hemen buraya koştuk. Durağın yıkıldığını ve bir kişinin yaralandığını gördük. Yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Daha sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izledik. Görüntülerde, otomobilin çarptığı kişinin yere savrulduğunu ve durağın altında kaldığını gördük. Şuan görünen durak yeni, bu sabah belediye ekipleri hemen yeni bir durak tabelası taktı buraya. Minibüs çıkış yaparken, arkadan gelen otomobil muhtemelen onu fark etmedi ve hızlı bir şekilde durağa doğru manevra yaptı. Allah'a şükürler olsun ki durak o an çok aşırı kalabalık değildi. Birkaç kişi geriye kaçabildi. Durağa çarptıktan sonra da durabilmesi de çok iyi oldu yoksa burada yemek yiyen kişilere doğru da gelebilirdi. Hastane buraya yakın, hemen sağlık ekipleri geldi. Biz o esnada yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yardımcı olmaya çalıştık, sağlıkçılar gelene kadar mümkün olduğunca hareket ettirmeden beklettik. Öğrendiğimiz kadarıyla kaburga kemiklerinde kırıklar oluşmuş" dedi.
"FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"
Bölgede sık sık trafik kazası meydana geldiğine değinen Budak, "Burada hızlı akan bir trafik var, durağa giriş-çıkış yapılırken yaya geçidinin de olması sebebi ile maalesef sık sık kazalar meydana geliyor. Yetkili arkadaşlar bununla alakalı bir çözüm bulacaklar diye bekliyoruz. Tabi bakıldığı zaman büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çünkü araç durağa çarpıp durmasa, belki dükkana girecekti veya masada yemek yiyen vatandaşlara çarpacaktı. Bu durak genelde o saatlerde daha fazla kalabalık oluyor, o esnada biraz daha sakindi ve bu durum da muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu" diye konuştu.
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