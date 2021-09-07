Otomobil yoldan çıktı, cadde savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı | Video

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Gaziantep'te yoldan çıkan bir otomobil, orta refüjdeki direk ve ağaca çarparak durabildi. kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye Gaziantep İpekyolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüjdeki ağaç ve yol ışıklandır direğine çarparak, devrildi. Feci kazada araç ortadan ikiye bölünürken, yol ise savaş alanına döndü. Kazada yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından ilk müdahalesi yapılan iki kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.