Video Yaşam Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama! Sebebi herkesi şoke etti | Video
Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama! Sebebi herkesi şoke etti | Video

Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama! Sebebi herkesi şoke etti | Video

11.11.2021 | 11:30

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Afyonkarahisar’da klima gazının içine sızdığı otomobildekilerden biri sigara yakmak için çakmağı yakınca araçta patlama meydana geldi. Üç kişinin yaralandığı olayda patlamanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, kent merkezi Hıdırlık mesirelik alana çıkan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan B., içerisinde 2 arkadaşının daha bulunduğu otomobilini kent manzarasını seyretmek için yol kenarına park etti. Olacaklardan habersiz aracın içinde bir sohbet eden 3 arkadaştan birisi bu esnada iddiaya göre, sigarasını yakmak için çakmağı çakınca aracın içinde parlamayla birlikte patlama meydana geldi. Olayın ardından araçtan çıkan 3 arkadaştan durumu iyi olanlardan biri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri olayda yaralanan 3 kişiyi ambulanslar üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralılardan sürücü Ali İhsan B.'nin gaz parlamasından dolayı vücudunda 2. derece yanıklar meydana geldiği tespit edilirken, diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu belirlendi.

PATLAMANIN ÖNCE ÇAKMAK GAZINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLDÜ
Durumu iyi olan ve isimleri henüz öğrenilemeyen yaralıların ifadesine alan polis ekipleri, şahısların aracın içinde önce çakmak gazı patladığını, ancak sonrasında araçta gaz olmadığını ve parlamanın neden kaynaklandığını bilmediklerini belirttiler. Bunun üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından patlamanın motor bölümünden içeri sızan klima gazından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

OTOMOBİLDEKİ HASAR PATLAMANIN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Patlamanın ardından ortaya çıkan basınçtan dolayı otomobilin 4 kapısı ile birlikte bagaj açılırken, araçta ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Aracın ön camı ile birlikte kapı camları da patlamadan nasibini alarak adeta tuzla buz oldu. Otomobilin sunroof'unun parçalanması ve tavan bölümü ile birlikte kapılarının yamulması ise patlamanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

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