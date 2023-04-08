Otomobile çarpmamak için manevra yapan aracın vinçle çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü | Video
Adana´da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmaya otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 genç hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı´ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü.
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