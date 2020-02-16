Otomobile motosiklet sürücüsünün çarpışma anı kamerada | Video
Esenler’de otomobil ve motosiklet sürücüsünün çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Esenler Kazim Karabekir Mahallesi'nde seyir halinde otomobil yan yoldan çıkan motosiklet sürücüne çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düştü. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin çarpışması görülüyor.
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