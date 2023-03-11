Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir vatandaş, otomobilin üzeri ve bagajına yüklediği yüklerle adeta taşımacılıkta sınırı aştı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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