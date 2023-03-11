Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 11.03.2023 | 16:10 Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir vatandaş, otomobilin üzeri ve bagajına yüklediği yüklerle adeta taşımacılıkta sınırı aştı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde seyir halinde olan bir otomobilin üzeri ve bagajındaki yükler görenleri şaşırttı. Taşımacılıkta adeta sınır aşan ve tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.