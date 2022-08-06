Otomobili düz kontak yaparak çaldılar! O anlar kamerada | Video

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobili önce iterek ardından da düz kontak yaparak çaldılar. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan hırsızlık olayında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Mardin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, huzurun sağlanmasında başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bir çok başarılı operasyonlara imza atan ekipler, Fırat Mahallesi 415 Sokak'ta park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine de çalışma başlattı.

Ekipler, Söz konusu mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler, şüphelilerin Mehmet Emin Ö. ve Orhan D. olduğunu tespit etti. Ekipler, tespit ettikleri şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, çaldıkları otomobili 5 bin lira karşılığında bir kişiye sattıklarını belirtti. Ekiplerin yaptığı detaylı araştırma üzerine çalıntı otomobilin Viranşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

Otomobil bulunarak sahibine teslim edilidi. Ayrıca çalıntı otomobili satın alan kişi hakkında da işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntüde, 2 şüphelinin otomobili çalmadan önce bölgede keşif yaptığı yer alıyor. Kayıtların devamında ise şüphelilerin otomobili iterek olay yerinden uzaklaştırdıkları, ardından da düz kontak yaparak çalıştırdıkları otomobille olay yerinden kaçmaları yer alıyor.