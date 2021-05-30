Video Yaşam Otomobili gözleri önünde alev topuna döndü | Video

Otomobili gözleri önünde alev topuna döndü | Video

Otomobili gözleri önünde alev topuna döndü | Video
30.05.2021 | 12:10

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Üsküdar'da bir tatlıcı dükkanına ait araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Yangın, Üsküdar Cumhuriyet Caddesi Boyalı Sokak'ta saat 10.00'da meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanı sahibi Erdal Özyağcılar isimli vatandaşa ait hafif ticari araç kısa devre yapması sonrası alev almaya başladı. Yangının kısa sürede sardığı araç alev topuna döndü. Alevleri gören iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Öte yandan meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında olay yerinde bulunan iş yeri çalışanı Bayram Ayrıca, "Sahibi aracı dükkanın önüne getirdi. Araçta bir problem olduğunu anlamıştı. Biz daha araca yaklaşmadan alev almaya başladı. Can kaybı neyse ki olmadı. İş yeri sahibi de ifade vermek üzere karakola gitti" diye konuştu.

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