Video Yaşam Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video
Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video

Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video

02.12.2022 | 14:35

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SİİRT'te, otomobiline bineceği sırada kamyonetin çarpması sonucu araçlar arasında sıkışan Ahmet Batur (74) ağır yaralandı; kaza anı ise kameraya yansıdı.

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Kaza, Kurtalan ilçesi Yenidoğan Caddesi'nde meydana geldi. Park ettiği otomobiline binmek için yaklaşan Ahmet Batur'a, arkadan gelen kamyonet çarptı. Araçlar arasında sıkışan Batur, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batur, ilk müdahale sonrası Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün kaçtığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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