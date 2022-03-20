Otomobili kamyonet gibi görenler hayrete düşürdü | Video

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, torbalarca samanın yüklenerek taşındığı otomobili görenler hayrete düşürdü.

Şanlıurfa'da bir çiftçinin otomobille saman taşıdığı kareler sosyal medyada dikkat çekti. Binek Toros marka otomobile torbalarca paket saman yükleyen çiftçi, otomobili kamyonete çevirdi. Otomobilin bagaj ve arka koltuğunu saman paketleri ile dolduran çiftçi bununla da yetinmeyip aracın tavanına da samanları yükleyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Vatandaşların dikkatli bakışlarına aldırmadan yoluna devam eden sürücü tehlike saçtı. Görüntüler yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Otomobilin trafiği tehlikeye atan yolculuğunda şans eseri bir kaza meydana gelmedi.