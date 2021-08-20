Otomobili önce tamir etti sonra çaldı! O anlar kamerada | Video
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Adana’da tamirci olan bir kişi, çalmaya geldiği otomobil çalışmayınca önce tamir etti sonra çalması anbean görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli şahsın sanayi içerisine bıraktığı otomobili 13 Ağustos günü çalındı. Bunun üzerine A.D. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine oto hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Yapılan incelemede otomobilin çalındığı yeri gösteren güvenlik kamerası bulundu. Polis, kamerayı incelediğinde bisikletli bir kişinin otomobilin yanına geldiğini 3 dakika uğraştıktan sonra kapıyı açıp içeri girdiğini ancak 20 dakika boyunca otomobili çalıştırmak istediğini başaralı olamadığını, daha sonra otomobilden inerek kaputu açıp aracı 5 dakika da tamir edip çalıştırdığı görüldü. Ayrıca yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken polis bu görüntülerden zanlının oto tamircisi Coşgun A. (32) olduğunu belirledi. Polis, zanlının Cumhuriyet Mahallesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, yakalanınca polise otomobilin yerini gösterip, "Zaten siz gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim" dedi. Zanlı ifadesinden ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı A.D.'nin zararın karşıladığı için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.