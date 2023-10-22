Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı | Video 22.10.2023 | 10:59 Esenler'de kimliği belirsiz bir şahıs park halindeki otomobili parçaladı. Yanındaki arkadaşı da cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam gecesi Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şahıstan biri yanında getirdiği alet ile birlikte duran otomobile vurmaya başladı. Sert darbeler ile birlikte aracın dikiz aynasını, arka camını ve yan camlarını kıran şahıs, araçta ciddi maddi hasara sebep oldu.

O ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYIT ALTINA ALDILAR

Şüpheli şahıs duran otomobili parçaladığı esnada ise yanında gelen arkadaşı onu cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kısa süre içerisinde duran otomobile ciddi hasar veren şahıs ve arkadaşı, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.