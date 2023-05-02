Otomobili son anda fark eden motosikletli kaza yapmaktan kurtulamadı | Video
Gaziosmanpaşa’da bir motosikletli, sokaktan çıkan arabayı fark etmeyince çarpıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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