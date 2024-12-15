Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 15.12.2024 | 12:21 Akaryakıt istasyonunda otomobil sürücüsünün inmek için açtığı aracının kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat'ın Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonuna gelen Emir Mert E.'nin kullandığı 07 BTV678 plakalı motosiklet, istasyonda yakıt almak için bekleyen Murat K.'nın kullandığı 31 NEV62 plakalı otomobilin kontrolsüz bir şekilde açılan kapısına çarptı. Kapıya çarpan ve devrilen motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak akaryakıt istasyonu çalışanları koştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Emir Mert E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.