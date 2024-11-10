Video Yaşam Otomobilin açılan kapısına çarpan scooter sürücüsü yaralandı | Video
Otomobilin açılan kapısına çarpan scooter sürücüsü yaralandı | Video

Otomobilin açılan kapısına çarpan scooter sürücüsü yaralandı | Video

10.11.2024 | 08:45

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin açılan kapısına çarpan scooter sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Rıdvan N.(18) yönetimindeki scooter, sürücü Armağan A.'nın(22) yol kenarına park ettiği 16 KBG 40 plakalı otomobilinin açtığı sürücü kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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