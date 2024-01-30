Video Yaşam Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video

Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video

30.01.2024 | 14:29

Samsun'da otomobilin yağmur dolayısıyla kayarak akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması sonucu faciadan dönüldüğü kaza, güvenlik kamerası kamerası tarafından anbean görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına akaryakıt almak için istasyona giriş yapan Emir Sultan R. idaresindeki otomobil, yağmurdan dolayı ıslak ve kaygan zeminde kayarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, pompada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 03:17
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 30.01.2024 | 14:41
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 01:08
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 14:29
Samsun’daki kavga kamerada! 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı | Video 03:46
Samsun'daki kavga kamerada! 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı | Video 30.01.2024 | 13:19
Diyarbakır’da, fuhuş çetesine ’balans’ operasyonunda 9 tutuklama | Video 03:08
Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'balans' operasyonunda 9 tutuklama | Video 30.01.2024 | 14:23
Fatih’te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 00:29
Fatih'te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2024 | 11:45
Hatay’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:51
Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 30.01.2024 | 13:16
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 01:00
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 30.01.2024 | 13:14
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 00:57
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 30.01.2024 | 11:42
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 03:02
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 12:24
Mülteci çocuklar için İngiltere’den Hindistan’a yola çıktılar, Muş’ta konakladılar | Video 05:22
Mülteci çocuklar için İngiltere’den Hindistan’a yola çıktılar, Muş'ta konakladılar | Video 30.01.2024 | 12:24
Taksici ile tartıştığı kişiler arasında kavga: Kadın baygınlık geçirdi | Video 01:42
Taksici ile tartıştığı kişiler arasında kavga: Kadın baygınlık geçirdi | Video 30.01.2024 | 12:25
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 12:24
Minibüsün arkasına bağladıkları iple kaydılar | Video 00:26
Minibüsün arkasına bağladıkları iple kaydılar | Video 30.01.2024 | 10:50
Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu! DNA incelemesi başladı | Video 00:45
Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu! DNA incelemesi başladı | Video 30.01.2024 | 12:08
Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama | Video 00:37
Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama | Video 30.01.2024 | 11:53
Beylikdüzü E-5’te kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 05:56
Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 30.01.2024 | 11:35
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 11:06
Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 00:58
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 30.01.2024 | 11:11
Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 3 tutuklama | Video 02:00
Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 3 tutuklama | Video 30.01.2024 | 10:25
atv Müge Anlı 30 Ocak 2024 BUGÜN Salı Tamamı Tek Parça izle 05:26
atv Müge Anlı 30 Ocak 2024 BUGÜN Salı Tamamı Tek Parça izle 30.01.2024 | 10:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA