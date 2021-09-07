Otomobilin büfeye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
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Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki büfeye girdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu 20. km'de meydana gelen kazada 33 TU 151 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Büfede bulunanlar birden büyük bir gürültü duyduklarını belirterek "Trafik yoktu, kendi kendine geldi vurdu. 4 bin tl zararımız var. Kazada kimse yaralanmadı. Burada çok surat oluyor, yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dediler.