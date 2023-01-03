Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada | Video

BARTIN'da, tünelden çıkan otomobilin buzlanmadan dolayı kayıp direğe çarptığı, yol kenarındaki bir görevlinin de kazadan kaçtığı anlar araç kameralarına yansıdı.

Kaza dün sabah saatlerinde, Kirazlıköprü tünel çıkışında meydana geldi. Karabük yönüne giden Gökhan Gökkaya'nın kullandığı 74 AAV 863 plakalı otomobil, tünel çıkışında buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine trafik ekibi, kaza yerine gelerek işlem yaptı. Bu sırada Besim Coşkun yönetimindeki otomobil de kayarak trafik ekibinin aracına arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan trafik polisleri S.Ç. ve K.K., hafif yaralandı.Tünelden çıkan otomobilin kayarak kaza yaptığı anlar aracın ön ve arka kamerasına yansıdı. Görüntüde yol kenarında bulunan tünel görevlisinin üzerine doğru gelen otomobilden kaçtığı da görüldü.