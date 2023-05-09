Otomobilin camını kırıp 1 milyon 554 bin lira dolu çantayı çaldılar | Video 09.05.2023 | 09:39 Adana’da makine alıp satım yapan bir kişinin otomobilinin camını kıran şüpheli veya şüpheliler içinde 1 milyon 554 bin lira olan çantayı alıp kayıplara karıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, makine alıp satımı yapan Çetin Mehmetcan Demirdelen bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira para çekti. Demirdelen, çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Bir süre sonra geri gelen şahıs camın kırık olduğunu görünce otomobile yaklaştığında çantanın da olmadığını fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis otomobilde parmak için çalışması yaptı. Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni izledi. Polis şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.