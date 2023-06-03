Otomobilin çarpıp kaçtığı motokurye yaralandı | Video 03.06.2023 | 10:09 Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarptıktan sonra durmayarak olay yerini terk ettiği motosikleti kullanan kurye yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yapay Şelale istikametinden Manavgat adliyesi istikametine seyir halindeki Servan Dağıtmaz isimli kuryenin kullandığı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı.Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak kurye arkadaşları koşarken, yaralı sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.