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Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video

19.09.2024 | 13:25

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evine 100 metre kala yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 çocuk babası Yunus Kamber (49) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, plakasını olay yerinde düşürüp kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Tuzla'da tersanede işten çıktıktan sonra evine giden Yunus Kamber'e, yaya şekilde yolun karşısına geçtiği sırada Yavuz M. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobil, sürücüsü kazanın ardından kaçtı. Ancak plakası olay yerinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kamber'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kamber'in cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü tespit ederken, sürücü Yavuz M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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