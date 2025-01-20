Otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan genç motokurye hayatını kaybetti | Video
Denizli’de kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan genç motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Acılı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.
KAZADA IŞIK İHLALİ CAN ALDI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden yapılan ilk incelemelerde S.K.'nin trafik ışıklarının yeşilden kırmızıya döndüğü esnada geçtiği tespit edildiği öğrenildi. Kazada motokuryenin kullandığı motosiklet çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.
Öte yandan, Abdullah İşçen'in aile üyeleri ve acılı haberi alan motokuryeler kazanın meydana geldiği bölgeye adeta akın etti. Acılı haberi alan yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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