Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada | Video

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Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan kadın, ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ"
Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan Rahman Gür, "Çocuklar karşıdan karşıya geçiyorlardı. Sürücü kırmızı ışıkta geçti. Kıza çarptı. Kız çarpmanın şiddetiyle 30 metre havalandı. Sürücü biraz ilerledikten sonra durdu. Genç kız sanırım olay yerinde hayatını kaybetti" diye konuştu.
Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan otomobil yaya kadına çarpıyor. Otomobilin çarptığı kadın ileri savruluyor.