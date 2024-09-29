Otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, başka aracın altında kalarak can verdi | Video
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye otomobil çarptı. Savrulan bisikletli, arkadan gelen başka otomobilin altında kalarak can verdi.
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