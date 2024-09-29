Video Yaşam Otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, başka aracın altında kalarak can verdi | Video
Otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, başka aracın altında kalarak can verdi | Video

Otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, başka aracın altında kalarak can verdi | Video

29.09.2024 | 08:34

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye otomobil çarptı. Savrulan bisikletli, arkadan gelen başka otomobilin altında kalarak can verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza 22:40 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cemal Alpay'a cadde üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Alpay'ın arkadan gelen başka otomobil üzerinden geçerek kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Alpay, olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kamera güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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