Otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosikletliyi, vatandaşlar kaldırıp kenara götürdü | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yerde yatan yaralı sürücüyü çevredekilerin yoldan kaldırarak kaldırıma kadar yürütmesi dikkat çekerken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
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