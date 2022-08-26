Video Yaşam Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu! O anlar kamerada | Video
Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu! O anlar kamerada | Video

Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu! O anlar kamerada | Video

26.08.2022 | 16:41

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Kocaeli’de kaldırıma çıkan otomobil, o esnada dükkanın önünü temizleyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen vatandaş metrelerce öteye savruldu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırıma çıkan plakası öğrenilemeyen Opel marka otomobil, o sırada dükkanın önünü temizleyen K.S. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş metrelerce öteye savruldu. Otomobil ise hızla kaza yerinden kaçtı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.S., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Çarpan sürücü ise olaydan 10 dakika sonra polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı anlatan mahalle sakini, "Büfenin önündeki vatandaş süpürgeyle kaldırımın üstünü süpürüyor. Araba da kaldırıma çıkıyor. Vatandaşa çarpıyor, sonra da basıp gidiyor. Polis arabayı güvenlik kamerasından bulmuş"

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