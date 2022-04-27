Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi | Video

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Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Sincan ilçesi Ankara - Ayaş yolu Kazım Karabekir Cadde Kavşağında meydana geldi. Bisiklet sürücüsü Mustafa Develi, Kazım Karabekir Cadde üzerinden 64 Cadde istikametine ters şeritten giderken Ayaş Yolu üzeri kavşak içerisinde, Ayaş istikametine gitmekte olan sürücü Ekrem Ç. idaresindeki 06 BKL 171 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa Develi ambulans ile Ankara Şehir hastanesine sevk edildi. Bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.