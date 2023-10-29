Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi | Video
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Trafik polislerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devem ederken, hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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