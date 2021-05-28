Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada | Video

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş hayatını kaybetti. Eren ve Yaren kardeşlere otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Madenköy Kavşağı'nda Mahmut Doğan'ın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İskenderun Devlet Hastansinde tedavi altına alınan Eren Altun da gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.