Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Otomobilin çarptığı kaya parçası cama saplandı; karı-koca yaralandı | Video 09.10.2021 | 22:44
01:00
İskenderun körfezinde güm batımı manzarası görenleri mest etti | Video 09.10.2021 | 21:26
02:40
Meme kanserine hangi etkenler yol açıyor? | Video 09.10.2021 | 21:12
01:34
Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video 09.10.2021 | 20:49
00:45
03:44
01:17
Hatay’da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu 09.10.2021 | 14:49
00:30
07:24
01:36
Şanlıurfa Siverek'te kripto para üreten kişilere operasyon 09.10.2021 | 11:42
01:08
Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar 09.10.2021 | 11:41
01:22
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada 09.10.2021 | 11:24
01:52
14. kattan düşen genç hayatını kaybetti! İntihar mı? Cinayet mi? 09.10.2021 | 10:46
00:28
Bursa’da yıkılmak üzere olan binanın parçaları böyle koptu 09.10.2021 | 10:41
00:57
00:41
Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne 09.10.2021 | 09:38
00:18
Tam 30 yıldır daktilo başında... 09.10.2021 | 09:33
00:53
Antalya'da dehşet! Bıçaklayarak öldürüp kaldırımda böyle süründü... 09.10.2021 | 09:26
05:29
Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama… | Video 09.10.2021 | 00:16
00:49
Minibüs ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü , 6 yaralı | Video 08.10.2021 | 18:18
Tokat'ta, hemzemin geçide hızlı giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Fırlayan kaya parçalarından birinin otomobilin sol ön camına saplandığı kazada sürücü ile eşi yaralandı.