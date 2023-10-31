Otomobilin çarptığı mahalle muhtarı öldü | Video
MERSİN'in Tarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesinin Muhtarı Yusuf Özbozkurt (73), yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Özbozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Resul K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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