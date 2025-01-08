Video Yaşam Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

08.01.2025 | 14:27

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Sapağı Makasbaşı Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşamba şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Nizamettin P. idaresindeki 55 ABL 153 plakalı SUV tipi otomobil, aynı yönde giden Recep Yeşilyurt'un kullandığı 55 ARA 416 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Recep Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı, olayın yaşandığı yerin yakınlarında bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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