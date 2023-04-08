Video Yaşam Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı! | Video
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı! | Video

Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı! | Video

08.04.2023 | 10:48

Bursa'da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması korkulu anlar yaşattı. Kuryenin havaya fırladığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kaza sonrası havaya uçan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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