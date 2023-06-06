Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç metrelerce öteye böyle savruldu | Video
Afyonkarahisar’da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 15 yaşındaki iki genç yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada otomobilin motosiklete çarptıktan sonra iki gencin metrelerce ileri fırladıkları gözlendi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıya kaza anı olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarptıktan sonra gençlerin metrelerce ileri savrularak yola düşüp yaralandıkları gözlendi.
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