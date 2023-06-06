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Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç metrelerce öteye böyle savruldu | Video

Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç metrelerce öteye böyle savruldu | Video

06.06.2023 | 11:46

Afyonkarahisar’da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 15 yaşındaki iki genç yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada otomobilin motosiklete çarptıktan sonra iki gencin metrelerce ileri fırladıkları gözlendi.

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Kaza, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 03 KN 134 plakalı otomobil sağa dönüş yapmaya çalıştığı anda yine yolun sağ tarafından gelen A.B.T.(15) yönetimindeki 03 AES 164 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi motosiklet sürücüsü A.B.T., ile yanındaki H.T.(15) metrelerce ileri savrularak yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıya kaza anı olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarptıktan sonra gençlerin metrelerce ileri savrularak yola düşüp yaralandıkları gözlendi.

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