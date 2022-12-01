Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video

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Mersin’de Rusya uyruklu sürücünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anında yayanın metrelerce havaya uçup 4-5 takla atarak düşmesi kameraya saniye saniye yansıdı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.