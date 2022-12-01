Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video

Mersin’de Rusya uyruklu sürücünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anında yayanın metrelerce havaya uçup 4-5 takla atarak düşmesi kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya uyruklu Alex Mikisov idaresindeki yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kasım Kozak'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya fırlayan Kozak 4-5 takla atarak yaklaşık 10 metre ileriye düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen trafiği durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kozak'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kozak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yapmasının ardından Rusya uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.