Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu: Feci kaza kamerada | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu indirmek için duran iki minibüsün arasından koşarak aniden yola fırlayan yayaya otomobil çarptı. Metrelerce havaya savrulan yaya kazada yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, Yunus E. T. isimli yaya, aracın kaputuna ve camına çarptıktan sonra metrelerce havaya savrularak refüjdeki çimlerin üzerine düştüğü görüldü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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