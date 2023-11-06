Otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 06.11.2023 | 09:43 Adana’da bir otomobilin tıra çarparak hurdaya döndüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü CANKUR ekipleri tarafından çıkartılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken otomobil de hurdaya döndü.Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza anıda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.