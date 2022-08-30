Video Yaşam Otomobilin içinde bıçakla birbirlerine saldırdılar | Video
Otomobilin içinde bıçakla birbirlerine saldırdılar | Video

Otomobilin içinde bıçakla birbirlerine saldırdılar | Video

30.08.2022 | 10:26

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil içinde oturan iki şahıs bıçakla birbirlerine saldırdı. Otomobil kana bulanırken, öfkeli şahıslar ise güçlükle ayrıldı.

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Olay, gece saatlerinde Çukurbağ Mahallesi Gazi Hakan Bilgi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AYE 295 Tofaş marka otomobil içinde oturan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar birbirlerine bıçakla saldırmaya başladı. Arbede sırasında iki kişi de yaralanırken, otomobil ise kana bulandı. Aynı zamanda otomobilin camlarının kırılması neticesinde maddi hasar oluştu. Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli şahısları ayırmaya çalıştı. Zorluk çıkaran şahıslar, polis memurunun havaya bir el ateş etmesiyle ayrıldı. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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