Otomobilin içindeki zulayı narkotik köpeği buldu | Video

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Afyonkarahisar’da polis otomobilin zula diye tabir edilen gizli bölmesine yerleştirilen 700 gram ağırlığındaki metamfetamini eğitimli narkotik köpeğinin dikkati sayesinde ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan bir araç içerisinde aramaya yapan polisler 700 gram metanfetamini aracın iç kaporta kısmına gizlendiğini fark etti. Tornavida yardımı ile kaporta kısmını açan ekipler zula diye tabir edilen gizli bölmesindeki metamfatimen el geçirdi. Yabancı uyruklu Amırmahdı R. (20), isimli şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.