Video Yaşam Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

20.03.2023 | 10:45

Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobilin ikiye bölündüğü, 1 kişinin öldüğü 8 AFAD gönüllüsünün de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Taşören, idaresindeki otomobili ile terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen AFAD gönüllülerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve 7 AFAD gönüllüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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