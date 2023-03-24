Otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Tekirdağ Çorlu’da direksiyon başında sürücüsünün rahatsızlık geçirdiği otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2’si Bulgar uyruklu 3 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan iki Bulgar vatandaşının yanı sıra minibüste bulunan 1 işçi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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