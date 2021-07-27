Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı adamı metrelerce havaya fırlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 19'uncu kilometresinde yaşandı. F. E.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Hüseyin Yerbasan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan adam ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilin adama çarpması ve metrelerce havaya fırlatması çevredeki bor iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.