Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Kocaeli'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı 27.07.2021 | 09:40
01:53
02:42
03:33
03:16
04:19
Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 27.07.2021 | 08:49
05:13
Meksika’daki selde 310 ev hasar gördü | Video 27.07.2021 | 08:49
00:53
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti | Video 27.07.2021 | 08:49
01:26
"Boğuluyorum" diye feryat etti, son anda kurtarıldı | Video 27.07.2021 | 08:52
00:59
Can Yaman'ın ilginç spor hareketleri, izleyenleri şaşırttı | Video 27.07.2021 | 08:56
00:16
00:38
00:58
Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu | Video 26.07.2021 | 20:16
05:49
01:36
01:29
00:38
05:53
00:35
Hızla geldi, motosiklete böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 16:48
00:24
Otoparkta drift yapan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı | Video 26.07.2021 | 16:38
Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı adamı metrelerce havaya fırlatması güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 19'uncu kilometresinde yaşandı. F. E.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Hüseyin Yerbasan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan adam ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilin adama çarpması ve metrelerce havaya fırlatması çevredeki bor iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.