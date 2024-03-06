Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video
Küçükçekmece E-5 yanyolda benzinlikten çıkan otomobil, seyir halindeki otobüse çaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otobüsün diğer yolcuları ise başka otobüse aktarıldı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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