Video Yaşam Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video
Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video

Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video

06.03.2024 | 13:29

Küçükçekmece E-5 yanyolda benzinlikten çıkan otomobil, seyir halindeki otobüse çaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundan çıkıp ters yöne gitmeye çalışan otomobil, yan yoldan ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs önce aydınlatma direğine çarpıp ardından refüjü aşarak ana yola savruldu. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otobüsün diğer yolcuları ise başka otobüse aktarıldı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video 03:57
Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video 06.03.2024 | 13:29
Feribotta korku dolu anlar: Aşırı fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı | Video 00:15
Feribotta korku dolu anlar: Aşırı fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı | Video 06.03.2024 | 13:14
Aracın camını patlatarak 50 bin TL’lik malzeme çaldı | Video 01:44
Aracın camını patlatarak 50 bin TL'lik malzeme çaldı | Video 06.03.2024 | 12:47
Aracın camını patlatarak 50 bin TL’lik malzeme çaldı, kısa sürede yakalandı! O anlar kamerada | Vdieo 01:44
Aracın camını patlatarak 50 bin TL'lik malzeme çaldı, kısa sürede yakalandı! O anlar kamerada | Vdieo 06.03.2024 | 13:07
Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı | Video 00:52
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı | Video 06.03.2024 | 13:08
Beylikdüzü’nde trafikte tartıştıkları sürücüyü takip ederek camını kırdılar | Video 01:06
Beylikdüzü’nde trafikte tartıştıkları sürücüyü takip ederek camını kırdılar | Video 06.03.2024 | 11:00
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı | Video 02:52
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı | Video 06.03.2024 | 10:59
Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı | Video 01:44
Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı | Video 06.03.2024 | 10:59
İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video 03:27
İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video 06.03.2024 | 12:02
Samsun’da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video 01:02
Samsun'da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video 06.03.2024 | 11:58
DEAŞ’ın sözde müfreze komutanı Kırşehir’de yakalandı | Video 00:47
DEAŞ'ın sözde müfreze komutanı Kırşehir'de yakalandı | Video 06.03.2024 | 11:43
Küçükçekmece’de pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk 5’nci kattan düştü | Video 02:38
Küçükçekmece’de pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk 5’nci kattan düştü | Video 06.03.2024 | 11:42
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı | Video 00:45
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı | Video 06.03.2024 | 11:39
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 02:55
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 06.03.2024 | 10:59
Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı | Video 00:33
Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı | Video 06.03.2024 | 10:59
ATM’de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti | Video 02:13
ATM’de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti | Video 06.03.2024 | 11:24
Antalya’da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video 04:08
Antalya'da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video 06.03.2024 | 11:21
Mahzen-3 operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 03:43
Mahzen-3 operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 06.03.2024 | 11:00
Tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın 14 saat sonra söndürüldü | Video 02:13
Tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın 14 saat sonra söndürüldü | Video 06.03.2024 | 11:20
14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video 01:00
14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video 06.03.2024 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA