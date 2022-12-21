Video Yaşam Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video
Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video

Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video

21.12.2022 | 14:16

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OTOMATİK OYNAT

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tabelaları devirip yol kenarında park halinde olan otomobile çarparak durabildi; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sadık Aktaş(25) yönetimindeki 16 AHN 780 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Köprülü kavşağın girişinde bulunan yön tabelalarına çarpıp devirdi. Mesudiye mahallesi Yıldırım caddesine uçan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 AOR 613 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan Ömer Faruk Karabacak(43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Ambulanla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarptığı, kazanın ardından araçtaki yaralıların kendi imkanlarıyla araçtan çıkış, oturdukları görüldü.

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