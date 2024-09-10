Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video 10.09.2024 | 12:47 Adana'da Çukurova polisinin takibe aldığı 2 otomobilin radyo bölümünde özel düzenek ile yapılmış zuladan 6 ruhsatsız tabanca çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 2 otomobili takibe aldı. Takip neticesinde Çukurova polisi araçların önünü keserek durdurdu.Ekipler, otomobillerde yaptığı arama çalışmasında radyo bölümüne özel düzenek yapıldığı tespit etti. Özel düzeneği açan polisler zuladan 6 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 147 mermi ve 7 kaçak telefon ele geçirdi.Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.