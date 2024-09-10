Video Yaşam Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video
Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video

Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video

10.09.2024 | 12:47

Adana'da Çukurova polisinin takibe aldığı 2 otomobilin radyo bölümünde özel düzenek ile yapılmış zuladan 6 ruhsatsız tabanca çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 2 otomobili takibe aldı. Takip neticesinde Çukurova polisi araçların önünü keserek durdurdu.

RADYO BÖLÜMÜNDEKİ DÜZENEKTEN SİLAHLAR ÇIKTI
Ekipler, otomobillerde yaptığı arama çalışmasında radyo bölümüne özel düzenek yapıldığı tespit etti. Özel düzeneği açan polisler zuladan 6 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 147 mermi ve 7 kaçak telefon ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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