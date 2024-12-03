Video Yaşam Otomobilin ses sistemini böyle çaldılar | Video
Otomobilin ses sistemini böyle çaldılar | Video

Otomobilin ses sistemini böyle çaldılar | Video

03.12.2024 | 13:00

Esenyurt’ta park halindeki bir otomobilin yanına kamyonetle gelen 3 kişi, aracın yan camını kırarak içerideki ses sisteminin parçalarını çaldı. 100 bin TL değerindeki ses sisteminin çalınma anlarını bölgedeki bir güvenlik kamerası kaydetti.

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Olay bugün saat 03.20 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetle gelen 3 kişiden biri çevreyi kontrol ederken diğerleri park halindeki Onur Topçu'ya ait 33 TR 178 plakalı otomobilin arka kapısındaki kelebek camı kırdı. Aracın içerisindeki yaklaşık 100 bin TL değerindeki ses sistemini 4 dakika içerisinde söken şüpheliler, kamyonetin kasasına yükledikleri ses sistemi ile kaçarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetle gelen şüphelilerin yaklaşık 4 dakika içerisinde aracın içerisindeki ses sistemini çalarak, kayıplara karıştıkları anlar yer alıyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını polise götüren otomobil sahibi Onur Topçu, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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