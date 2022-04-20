Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video 20.04.2022 | 15:47
04:30
Kırklareli’nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu | Video 20.04.2022 | 15:19
05:06
01:45
Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 20.04.2022 | 15:19
03:14
Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis | Video 20.04.2022 | 15:03
02:19
Ataşehir'deki taksici dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 14:45
01:56
Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi! | Video 20.04.2022 | 14:38
01:19
Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar | Video 20.04.2022 | 14:39
01:28
FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video 20.04.2022 | 14:15
00:12
Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 20.04.2022 | 13:56
11:42
Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ kavgası kamerada | Video 20.04.2022 | 13:39
02:13
04:11
Sahte dekontu gerçek sandı, otomobilini dolandırıcılara kaptırdı | Video 20.04.2022 | 12:22
09:31
03:56
01:55
21:02
Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Nisan 2022 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 20.04.2022 | 11:34
02:35
03:02
Kayseri'de otomobilinin stop lambası içerisine uyuşturucu madde nakli yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmasında M.A isimli şahsın doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirebileceğini belirledi.
Harekete geçen ekipler M.A'nın geldiği aracı tespit ederek Kayseri-Malatya Karayolu uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda aracın stop lambası içerisinden iki paket halinde 130 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.