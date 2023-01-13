Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video

Samsun'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, tramvay durağına çarptı. Durakta bekleyen yolcunun panik yaşadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında İlkadım ilçesi Baruthane mevkisinde meydana geldi. E.A.E.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 55 AFD 69 plakalı otomobil, yol kenarındaki tramvay durağına çarptı. Bu sırada durakta bekleyen kişi, büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle cam ve korkulukları kırılan durakta hasar oluştu. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin durağın merdivenlerini aşıp, korkuluklara çarptığı, tramvay bekleyen kişinin elindeki çantasıyla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.