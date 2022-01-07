Video Yaşam Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu | Video
Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu | Video

Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu | Video

07.01.2022 | 12:34

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Çorum'da dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiği kadın yaşanan olayı anlattı. Şahsın kendisinden ayrılmak istemediğini belirten kadın, “Arabanın altına baktım, bu nedir diye. O da bombaymış” dedi.

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